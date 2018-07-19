«Transparency International — Россия» прекратила сотрудничество с ВШЭ после увольнения главы антикоррупционной лаборатории

Российское отделение международной организации по борьбе с коррупцией «Transparency International — Россия» прекратило сотрудничество с проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ после увольнения из вуза ее основателя Елены Панфиловой.

«Нынешний этап развития российской государственности не оставляет простора для продолжения нашего сотрудничества», — говорится в заявлении организации.

Пресс-секретарь «Transparency International — Россия» Глеб Гавриш рассказал The Bell, что вуз не устраивали некоторые совместные проекты, в том числе «Декларатор» (база деклараций о доходах и имуществе публичных должностных лиц) и «Сексторшн» (общественная кампания за введение этического кодекса депутатов и уголовной ответственности за «сексуальные вымогательства»).

Речь идет не о всем руководстве ВШЭ, а о двух-трех людях, у которых иное представление о работе международной организации и ПУЛАП, отметил Гавриш.

Заведующая ПУЛАП и старший преподаватель факультета социальных наук НИУ ВШЭ Елена Панфилова уволилась из вуза по причине некой «институционально-этической коллизии». По ее словам, она официально не работает с 20 июля, поскольку «у руководства возникла некоторая нервозность в отношении отдельных проектов».

Панфилова открыла российское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International в 2000 году и до 2014 года руководила им. С 2014 по 2017 год она занимала пост вице-президента глобальной организации. Лаборатория антикоррупционной политики была основана Панфиловой в 2009 году совместно с ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым.