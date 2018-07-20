Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе

Президент России Владимир Путин при общении в формате «тет-а-тет» во время саммита в Хельсинки рассказал президенту США Дональду Трампу об идее провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом, как сообщает Bloomberg, Путин сообщил на встрече с российскими послами 19 июля.

Как отмечает издание, Владимир Путин обещал не заявлять о предложении о референдуме публично, чтобы у Трампа было время на обдумывание. На встрече предложение представлялось как знак, что Путин намерен закончить четырехлетний конфликт на востоке Украины. Если голосование будет проходить под эгидой международного сообщества, то жители региона смогут «спокойно высказать свою точку зрения».

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В четверг 19 июля об обсуждении конфликта на востоке Украины на саммите в Хельсинки заявлял сам Трамп в Твиттере. Владимир Путин в интервью «Первому каналу» также говорил, что на саммите главы государств «придумали новые идеи по Украине». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь тоже ответил Bloomberg, что «обсуждались некоторые новые идеи, над ними будет проводиться работа».

Ранее перед саммитом в Хельсинки 16 июля украинский дипломат, оставшийся анонимным, сообщил Reuters, что Украина получила от США заверения в том, что президент Дональд Трамп не предаст ее интересов на встрече с Владимиром Путиным.

В настоящий момент Украина предложила Донецкой и Луганской областям автономию в составе Украины и поддерживает размещение представителей международных миротворческих организаций на их территориях.​