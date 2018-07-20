Замглавы минэкономразвития Челябинской области задержан по подозрению в хищениях

ОБНОВЛЕНИЕ По данным Znak.com, Бахаева подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 3,8 млн рублей при организации банкета для первых лиц во время форума Россия-Казахстан. Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК) было также заведено на руководителя агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольгу Алейникову — издание называет ее «соратницей» Бахаева.

Сотрудники Управления ФСБ по Челябинской области 19 июля задержали первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК), сообщает агентство «Урал-пресс».

Как сообщает неназванный источник «Урал-пресс» в правоохранительных органах, задержание может быть связано с подготовкой к форуму Россия-Казахстан, который проходил с 8 по 9 ноября 2017 года. В нем принимали участие президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Сейчас сотрудников УФСБ интересуют документация и расходование финансовых средств на форум. Как уточняет 31tv, на международное мероприятие ушло порядка миллиарда рублей.

Антон Бахаев был назначен заместителем министра экономического развития Челябинской области в 2015 году. В 2018-ом он стал первым заместителем главы ведомства.​ В марте он возглавил объединенную дирекцию по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые планируется провести в Челябинске в 2020 году.