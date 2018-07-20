CNN: двое подозреваемых в отравлении Скрипалей ранее не были замечены в связях с разведкой

Британская полиция идентифицировала двух подозреваемых в отравлении нервно-паралитическим веществом бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к расследованию.

Двое людей (пол не указывается) покинули Великобританию сразу после отравления регулярным рейсом. Об их улете стало известно из перехваченного британской базой на Кипре сообщения в Москву после атаки.

Полиция, как утверждает издание, целенаправленно отсматривала видео с камер наблюдения за последние месяцы из аэропортов Великобритании — и Солсберри в частности. Используя технологию опознования лиц, власти обнаружили двух предполагаемых исполнителей отравления. Издание называет их «свежими лицами» — до этого они не считались шпионами и не принимали участия в других атаках.

Министр по вопросам безопасности правительства Великобритании Бен Уоллес опроверг 19 июля информацию СМИ об установлении полицией личности всех причастных к отравлению Скрипалей: «Я думаю, что этот материал можно переместить в рубрику «плохой источник и дикая спекуляция», — прокомментировал он в твиттере публикацию телекомпании ITV, которые ранее со ссылкой на близкие к расследованию источник, сообщили о том, что, по мнению следователей, те при помощи системы видеонаблюдения они идентифицировали подозреваемых.

В марте бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.