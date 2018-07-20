Путин подписал закон о праве членов ОНК на запись нарушений прав заключенных

Президент Владимир Путин 19 июля подписал закон, разрешающий членам общественных наблюдательных комиссий (ОНК) вести фото- и видеосъемку в местах принудительного содержания для фиксации нарушения прав подозреваемых или обвиняемых.

Документ при этом ограничивает число лиц, имеющих право стать членом ОНК. До членства в ОНК не будут допущены лица, сами имеющие неснятую или непогашенную судимость или с близкими родственниками, отбывающими наказание в местах лишения свободы. Своих кандидатов в члены комиссии также не смогут выдвигать НКО из реестра иностранных агентов (сейчас этого не могут сделать только организации, которым было вынесено предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности или деятельность которых была приостановлена по той же причине).

Члены ОНК смогут проводить фото- и видеосъемку только с письменного согласия подозреваемого или обвиняемого, который при этом может отозвать свое разрешение. В случае если он является несовершеннолетним, потребуется также письменное разрешение со стороны одного из родителей или опекуна.

При этом съемка объектов, обеспечивающих охрану подозреваемых или обвиняемых, может проходить только с письменного разрешения начальника места принудительного содержания или его заместителя.

Документом также расширяется число мест, к которым будут иметь доступ члены ОНК. Им, в частности, разрешается посещать больных в психиатрических больницах.