«Коммерсант»: ФСБ провела обыски на предприятиях «Роскосмоса» по делу об утечке данных о гиперзвуковом оружии

Утром 20 июля следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона, сообщает «Коммерсант». Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела по статье о госизмене (ст.275 УК РФ).

В рамках возбужденного дела ФСБ проверяют информацию о причастности должных лиц к намеренной передаче данных под грифом «Совершенно секретно» о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.

По версии следствия, утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Пайсон, ранее там работавший, поддерживал тесный контакт, уточнил один из источников «Коммерсанта», знакомый с материалами ФСБ.

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Как отмечает «Коммерсант», ЦНИИмаш является главной научной организацией «Роскосмоса» (и полностью принадлежит ему), его сотрудники также имеют доступ к информации о гиперзвуковых разаботках оборонного характера корпорации «Тактическое ракетное вооружение», которая специализируется на них. Корпорация не входит в «Роскосмос», но уровень взаимодействия между предприятиями весьма высок.