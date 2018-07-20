«Коммерсант»: ФСБ провела обыски на предприятиях «Роскосмоса» по делу об утечке данных о гиперзвуковом оружии
Утром 20 июля следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона, сообщает «Коммерсант». Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела по статье о госизмене (ст.275 УК РФ).
В рамках возбужденного дела ФСБ проверяют информацию о причастности должных лиц к намеренной передаче данных под грифом «Совершенно секретно» о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.
По версии следствия, утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Пайсон, ранее там работавший, поддерживал тесный контакт, уточнил один из источников «Коммерсанта», знакомый с материалами ФСБ.