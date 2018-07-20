WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений после убийств в Индии

В мессенджере WhatsApp ввели ограничение на пересылку одного сообщения в несколько чатов. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Теперь пользователи WhatsApp смогут пересылать сообщения других людей не более, чем в пять чатов. Разработчики приложения отметили, что данное ограничение вводится и в Индии, где люди пересылают больше фото, видео и сообщений, чем в других странах мира. Также в приложении удалили кнопку быстрой пересылки сообщений.

«Мы полагаем, что эти изменения, которые мы будем продолжать оценивать, помогут сохранить WhatsApp таким, каким он задумывался – приложением для личных сообщений», — говорится в блоге компании.

Ранее индийские власти потребовали от мессенджера WhatsApp остановить распространение в стране фейковых сообщений, которые стали причиной убийств. Фейковые сообщения о похитителях детей в WhatsApp повлекли за собой избиения более десяти человек в стране. По крайней мере трое из них умерли.