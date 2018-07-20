Новая газета

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В Новосибирске обстреляли офис правозащитной организации «Русь сидящая»

Общество

 

В Новосибирске неизвестные обстреляли окна офиса правозащитной организации «Русь сидящая», сообщила в фейсбуке ее директор Ольга Романова.

 

По словам правозащитницы, пострадавших нет. Сотрудников отправили в отпуск на две недели. Романова надеется, что инцидент является обычным хулиганством. Организация не намерена закрываться, подчеркнула Романова.

«Русь сидящая» рассказывает о заключенных тюрем, колоний и следственных изоляторов. Организация является одним из самых известных проектов «Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям», основанного в 2015 году. Ранее 7 мая его внесли в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции «иностранных агентов».

По закону, действующему с 2012 года, «иностранными агентами» становятся некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью на территории России.

Теги:
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