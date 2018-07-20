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Режиссер Тимур Бекмамбетов снимет фильм по задумке убитого фигуриста Дениса Тена

Спорт

 

Режиссер Тимур Бекмамбетов снимет фильм по задумке убитого казахского фигуриста Дениса Тена, сообщается на сайте посольства Казахстана в России.

«Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал, потому что был большим тружеником», — рассказал Бекмамбетов.

Ранее 13 июля фигурист представил свой будущий кинопроект на международном конкурсе Screenlife Project, организованного компанией Bazelevs и Бекмамбетовым. Тен хотел снять кино об отношения глухой девушки и немого юноши в формате Screenlife, когда действие происходит исключительно на экране компьютера.

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Казахский фигурист Денис Тен скончался в реанимации от потери крови после ножевого ранения 19 июля. В полиции Алма-Аты сообщили, что он заметил, как двое неизвестных пытаются украсть зеркала его автомобиля. В результате возникшей потасовки спортсмена ранили в области бедра.

По информации МВД Казахстана, один из подозреваемых задержан. Он находится в изоляторе временного содержания. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

Денис Тен стал бронзовым призером Чемпионата мира-2013, призером Олимпийских игр 2014-го года в Сочи, а также чемпионом VII Зимних Азиатских игр и пятикратным чемпионом Казахстана в мужском одиночном катании.

Теги:
смерть, фигурное катание, казахстан, ek
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