ФСИН и СК начали проверку после публикации «Новой» видео с избиением заключенного в Ярославле

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ярославской области начало проверку после публикации «Новой газетой» видео с пытками заключенного Евгения Макарова сотрудниками исправительной колонии №1. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Издание progorod76.ru сообщает, что управление Следственного комитета (СК) по Ярославской области также начало процессуальную проверку в связи с публикацией видео.

Реакция соцсетей

Пользователи Рунета по-своему отреагировали на публикацию «Новой газеты»: аккаунты сотрудников ФСИН, которые запечатлены на видео с избиениями, были обнаружены, а ссылки на них опубликованы в открытом доступе. В комментарии уже на личных страницах сотрудников ФСИН обрушилась волны негодования. Сотрудников сравнивали с фашистами, многократно публиковали ссылки на видео с избиениями. «На свои налоги содержу палачей», «От тебя надо защищать», «Ты недостоин смотреть людям в глаза» — и десятки других подобных и нецензурных комментариев были опубликованы пользователями. Еще через полчаса после деанонимизации аккаунты ярославских фсиновцев были либо закрыты их владельцами, либо же комментарии под ними были скрыты.

«Новая газета» 20 июля опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

Об избиениях в ярославской колонии сообщалось и ранее. Так, в апреле 2017 года фонд «Общественный вердикт» рассказывал об избиении фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих. Адвокат организации Ирина Бирюкова рассказала, что Непомнящих попал в ШИЗО за то, что якобы не лег спать после команды «отбой». Бирюкова уточняла, что избиениям подверглись также Евгений Макаров и Руслан Вахапов.

Тогда Европейский суд по правам человека обязал Россию принять срочные меры в отношении избитых заключенных и присвоил делу статус приоритетного рассмотрения. Однако ярославский суд признал законным отказ в расследовании дела об избиении заключенных в ИК-1.