Московские власти планируют выявлять не платящих налоги арендодателей квартир с помощью анализа больших данных

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы разработал механизм, который может позволить выявлять не платящих налоги арендодателей квартир с помощью анализа больших данных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу ДИТа Артема Ермолаева.

Ермолаев рассказал, что механизм используется для аналитики, его уже протестировали. Однако для полноценной работы с ним необходимы изменения в законодательстве России.

«Это сложная схема, потому что она организационно-нормативно-правовая. Здесь пересечение зон ответственности. Чтобы это работало в обычном режиме, налоговой (службе – ред.) в первую очередь (нужно внести – ред.) целый ряд нормативных изменений», — сказал Ермолаев.

Источник РБК в московских налоговых органах подтвердил изданию, что такой механизм выявления «серых» арендодателей с помощью анализа больших данных действительно существует, однако он не уточнил его статус. Других подробностей о проекте также не сообщается.

Ермолаев на Московском урбанистическом форуме в 2017 году рассказывал о работе над проектом о выявлении «серых» арендодателей с помощью анализа больших данных. Тогда Ермолаев говорил, что сотрудники ведомства намерены анализировать крупнейшие интернет-ресурсы с объявлениями об аренде квартир и сопоставлять эти данные со статистикой об уплате налогов. После этого данные планировалось передавать для проверки в налоговую службу.

Как сообщили РБК в компании «Миэль-Аренда», объем ежегодного предложения аренды квартир в Москве составляет 200–300 тысяч объектов. Директор компании Мария Жукова добавила, что нельзя сказать точно, сколько арендодателей нашли арендаторов. В пресс-службе ​сервиса «Яндекс.Недвижимость» изданию сообщили, что за июнь, который считается низким сезоном, сервисом было сдано семь с половиной тысяч квартир на общую сумму 405 миллионов рублей месячной аренды.