Бывшего президента Южной Кореи приговорили еще к 8 годам тюрьмы

Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе еще к восьми годам тюрьмы за растрату государственных средств и вмешательство в выборы в стране. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Кын Хе также на 3,3 миллиарда южнокорейских вон. Это около трех миллионов долларов.

Обвинение требовало приговорить бывшего президента к 15 годам тюрьмы. В январе ей предъявили обвинения в получении средств из бюджета Национального разведывательного агентства страны, а также в незаконном участии в назначении кандидатов на выборы от правящей в годы ее президентства партии.

Самой Кын Хе на заседании не было. Она считает все обвинения и суды в отношении нее «политически мотивированными», а суд — несправедливым.

В апреле 2018 года Кын Хе приговорили к 24 годам тюремного заключения и штрафу в 18 миллиардов южнокорейских вон, это около 17,5 миллионов долларов. Суд поддержал, в частности, пункты о разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также о злоупотреблении властью.

Суд Сеула в феврале 2018 также приговорил подругу бывшего президента Южной Кореи — ключевого фигуранта коррупционного скандала — Чхве Сун Силь к 20 годам тюрьмы. Ее признали виновной в подкупе, злоупотреблении влиянием и вымогательстве.

Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как стало известно, что президент допустила к секретным документам свою близкую подругу Чхве Сун Силь. Кроме того, подруга президента вымогала деньги крупных компаний, заставляя перечислять большие суммы в связанные с ней фонды.