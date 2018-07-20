Глава СПЧ посетит ярославскую колонию после публикации видео с избиением заключенного

есть продолжение СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий после видео с избиением заключенного в ярославской ИК-1.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов посетит исправительную колонию №1 в Ярославской области после публикации «Новой газетой» видеозаписи с избиением заключенного Евгения Макарова, сообщается на сайте СПЧ.

Он также обратился в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованием провести проверку опубликованной информации.

«Обращает на себя внимание не только сам факт наличия видеозаписи группового избиения, но и то, что более года назад доследственная проверка по заявлению о применении пыток закончилась отказом в возбуждении уголовного дела», — говорится в заявлении Совета.

По мнению СПЧ, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России не только нанесли тяжкие повреждения осужденному, но и дали ложные показания.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Управление ФСИН начало процессуальную проверку.

Об избиениях в ярославской колонии сообщается не в первый раз. В апреле 2017 года фонд «Общественный вердикт» рассказывал об избиении фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих. Адвокат организации Ирина Бирюкова отмечала, что он попал в ШИЗО за то, что якобы не лег спать после команды «отбой». Защита уточняла, что избиениям подвергались также Евгений Макаров и Руслан Вахапов.

Тогда Европейский суд по правам человека обязал Россию принять срочные меры в отношении избитых заключенных и присвоил делу статус приоритетного рассмотрения. Однако ярославский суд признал законным отказ в расследовании дела об избиении заключенных в ИК-1.