СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий после видео с избиением заключенного в ярославской ИК-1

Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ) после публикации видеозаписи с избиением заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1.

Следствие считает, что сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России наносили заключенному удары руками, ногами и различными предметами, «действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий».

В данный момент СК устанавливает людей, причастных к преступлению.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов сообщил, что посетит ИК-1. Он обратил внимание на то, что более года назад доследственная проверка отказала в возбуждении уголовного дела. Таким образом, отметил Федотов, сотрудники УФСИН дали ложные показания.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Управление ФСИН начало процессуальную проверку.

Об избиениях в ярославской колонии сообщается не в первый раз. В апреле 2017 года фонд «Общественный вердикт» рассказывал об избиении фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих. Адвокат организации Ирина Бирюкова отмечала, что он попал в ШИЗО за то, что якобы не лег спать после команды «отбой». Защита уточняла, что избиениям подвергались также Евгений Макаров и Руслан Вахапов.

Тогда Европейский суд по правам человека обязал Россию принять срочные меры в отношении избитых заключенных и присвоил делу статус приоритетного рассмотрения. Однако ярославский суд признал законным отказ в расследовании дела об избиении заключенных в ИК-1, несмотря на то, что следствие просматривало записи с переносных видеорегистраторов.