МИД России выразил протест послу Греции из-за «антироссийских заявлений» Афин

Посла Греции в России Андреаса Фриганаса вызвали в российское Министерство иностранных дел (МИД) из-за «антироссийских заявлений» афинский властей, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Власти России выразили ему «решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум гражданам Российской Федерации».

Ранее МИД Греции упрекнул Россию в «постоянном неуважении» после заявления официального представителя МИДа России Марии Захаровой о высылке российских дипломатов.

Их подозревают в попытках вмешательства во внутренние дела Греции, подкупе чиновников и попытках сбора и распространения информации. По данным СМИ, дипломаты пытались помешать заключению соглашений между Грецией и Македонией об урегулировании названия последней.

В ответ на высылку из Греции сотрудников российской дипмиссии Захарова заявила, что страну «втянули» в «многоэтапную игру». По ее мнению, это связано с действиями Великобритании, которая первая объявила о высылке российских дипломатов после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда вслед за британцами более 20 стран выслали российских дипломатов.