Советника президента Франции отправили в отставку и задержали за избиение участника демонстрации

Советника по безопасности президента Франции Александра Беналла отправили в отставку после того, как СМИ опубликовали кадры, где он избивает участника первомайской демонстрации в Париже. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

Беналла задержали, в скором времени его должна допросить полиция. Также будет создана специальная комиссия по расследованию инцидента. То, что на видеозаписи, действительно Беналла, Le Monde подтвердил руководитель аппарата французского президента Патрик Строда.

Напомним, во время первомайского шествия профсоюзов в Париже произошли беспорядки. Их устроили представители леворадикальных группировок, которые шли в начале колонны. Они, скандируя «Все ненавидят полицию» и «Париж, вставай!» стали бросать в полицию камни и бутылки с зажигательной смесью. В ходе беспорядков были задержаны 200 человек.