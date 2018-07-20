Двух журналисток «Дождя» вызвали на допрос по делу о контрабанде наркотиков из Аргентины

Журналисток «Дождя» Анастасию Михайлову и Когершын Сагиеву вызвали на допрос в следственный департамент МВД в качестве свидетелей по делу о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию, сообщает телеканал. Допрос назначили на утро 23 июля.

По данным «Дождя», поводом стала программа «Прослушки» от 28 июня «Новые тайны кокаинового дела», в которой журналистки анализировали письма двух фигурантов «кокаинового дела» — бывшего завхоза посольства России в Аргентине Али Абянова и бизнесмена Андрея Ковальчука, которого следствие считает организатором поставки.

В программе Михайлова и Сагиева рассказали о показаниях сотрудников посольства и предположили, каким образом были найдены 12 чемоданов с кокаином. В частности, как сообщал телеканал, сотрудники службы безопасности почти полгода не знали, что в охраняемом объекте находится большая партия наркотиков.

О поставке российским спецбортом более 360 кг кокаина из Аргентины в Россию стало известно в феврале 2018 года. Чемоданы с наркотиками были найдены в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе. По делу проходят трое сотрудников дипмиссии, которые принимали груз в Москве, их задержали с поличным.

Ковальчук, которого считают организатором поставки, находится под стражей в берлинской тюрьме «Моабит». Он не признает свою вину и называет себя жертвой провокации, которую совместно организовали аргентинская полиция и американские спецслужбы.