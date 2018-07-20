Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу

Президент России Владимир Путин заявил, что ни один из предложенных вариантов по пенсионной реформе ему не нравится, передает РИА Новости. Он впервые выразил свое мнение относительно планируемого повышения пенсионного возраста.

«Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это (повышение пенсионного возраста — ред.) нравится», — сказал Путин. Он отметил, что при проведении реформы необходимо ориентироваться на состояние экономики и перспективы ее развития. Путин также добавил, что вопрос о повышении пенсионного возраста «очень чувствительный для большого количества наших граждан».

Читайте также Спрашивайте единороссов. 19 июля законопроект о повышении пенсионного возраста был принят Думой в первом чтении

Госдума приняла 19 июля в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме одного депутата — Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой. Второе чтение законопроекта состоится осенью.

Во время заседания у здания Госдумы происходила акция против повышения пенсионного возраста, которую провели депутаты от КПРФ, представители движения «Левый фронт», партии «Яблоко» и «Коммунисты России». В акции приняли участие около 300 человек, задержаний не было.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).

При этом, по данным «Левада-центра», пенсионная реформа заинтересовала россиян меньше ЧМ по футболу.