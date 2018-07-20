ФСБ предложила признать медведей и кабаргу стратегически важными ресурсами

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предложила внести популяции бурых и гималайских медведей, а также кабарги в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Об этом говорится на сайте Правительства России.

Если медведей внесут в перечень, то за их контрабанду будет действовать наказание по статье 226.1 УК (контрабанда опасных веществ, оружия, культурных ценностей). Оно предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Подробная поправка в перечень внесена «с учетом их (животных – ред.) высокой востребованности на нелегальных зарубежных рынках, что требует установления особых мер правовой защиты».