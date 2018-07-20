ФСИН: жалоб на здоровье от фигуранта дела «крымских диверсантов» Панова, сообщавшего о пытках, не поступало

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по республике Крым заявило, что состояние здоровья у фигуранта дела «крымских диверсантов» Евгения Панова не ухудшилось.

«Данная информация не соответствует действительности. На сегодняшний день жалоб от осужденного на состояние здоровья не поступало», — сообщил Интерфакс со ссылкой на ведомство.

Ранее мать осужденного Вера Котелянец рассказала, что у Панова начались проблемы с деснами и зубами из-за пыток током. «Зубы, черные после тока, болят и обламываются. Медиков там нет, и лекарств никто не дает. А если начнешь сильно требовать — посадят в „ одиночку “ », — отмечала она.

13 июля Верховный суд Крыма приговорил украинца Панова к восьми годам колонии строгого режима за подготовку взрывов на объектах инфраструктуры полуострова в 2016 году.

По версии следствия, вместе с украинцем Андреем Захтеем (осужден на 6,5 лет колонии — ред.) он собирался перевезти на автомобилях группу людей, планировавших взрывы. По данным ФСБ, Панов являлся сотрудником главного управления разведки минобороны Украины и одним из руководителей группы диверсантов.

Захтей и Панов ранее заявляли о пытках после задержания. Оба утверждали, что их пытали током, требуя признать вину.