Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак

В возрасте 55 лет умерла российская писательница, переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак. Об этом сообщила в фейсбуке директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман.

«Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя», — написала она. О причинах смерти пока не сообщается.

Мария Спивак является автором двух романов «Год черной луны» и «A World Elsewhere», написанного на английском языке. Она стала известна благодаря переводу романов английской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Перевод Спивак вызывал неоднозначную реакцию у фанатов Гарри Поттера, выросших на книгах, переведенных издательством «Росмэн». Основная претензия заключалась в сильном искажении имен героев произведения.