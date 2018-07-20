Суд арестовал обвиняемых в убийстве фигуриста Дениса Тена

Суд санкционировал арест подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена Армана Кудайбергенова на два месяца, об этом сообщает издание Inform Бюро. Второго подозреваемого, Нуралы Киясова также арестовали на два месяца, по данным издания Tengri News.

До этого полиция Алматы задержала Кудайбергенова, разыскивавшегося по подозрению в соучастии в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Ранее правоохранительные органы Казахстана задержали Киясова.

«Кудайбергенов уже дает признательные показания. Он уже сознался, что нанес два ножевых ранения. Первый задержанный тоже в своих показаниях говорит, что ножом бил Кудайбергенов» — сказал начальник городского департамента внутренних дел (ДВД) Серик Кудебаева.

Тен скончался в реанимации 19 июля от ножевого ранения. Полиция сообщала, что двое мужчин напали на него, когда пытались украсть зеркала с его машины.

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Тен выиграл бронзу на Чемпионате мира-2013 и на Олимпийских играх 2014-го года в Сочи, а также завоевал золото на VII Зимних Азиатских играх и пять раз побеждал на чемпионате Казахстана в мужском одиночном катании.