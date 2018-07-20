IAAF подозревает в нарушении антидопинговых правил 14 российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подозревает 14 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Athletics Integrity Unit (AIU) — независимого органа IAAF по контролю за соблюдением антидопинговых правил.

Из 14 россиян — 13 уже упоминались в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена (за исключением ходока Аниси Кирдяпкиной).

В список также вошли Люкман Адамс (чемпион мира в помещении - 2014 в тройном прыжке), Иван Ухов (олимпийский чемпион по прыжкам в высоту), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег с барьерами), Юлия Кондакова(бег с барьерами), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег на 400 м), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова (все — метание молота), а также Ксения Агафонова (бег на дальние дистанции). Их дела ожидают рассмотрения Спортивным арбитражным судом (CAS).

Всего, как 20 июля объявил AIU, за последний год организация обвинила в нарушении правил 120 спортсменов из разных стран, лишь двух из них — не за допинг. Среди подозреваемых — 85 обладатели наград Олимпийских игр и Чемпионатов мира.

Напомним, расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в декабре 2016 года.

WADA заподозрила сотни российских спортсменов в употреблении допинга, некоторые из них были пожизненно дисквалифицированы от участия в Олимпийских играх и лишены результатов Олимпиады 2014 года в Сочи.