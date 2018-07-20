Выжившего после отравления «Новичком» британца выписали из больницы

Жертва отравления нервно-паралитическим ядом «Новичок» в Эймсбери Чарли Роули был выписан из больницы, сообщает SkyNews со ссылкой на администрацию больницы в Солсбери, где тот проходил лечение.

Чарли Роули, отравившийся «Новичком» в Эймсберри в конце июня, пришел в сознание 10 июля и уже дал первые показания по делу. Ранее стало известно, что подруга Роули, Дон Стерджесс, также отравившаяся «Новичком», умерла в воскресенье 8 июля.

Как стало известно из слов брата Роули британским СМИ, пара оказалась в больнице после того, как подобрала на улице флакон из-под духов. После распыления жикости из флакона Роули почувствовал аммиачный запах. Дон Стерджесс предположительно нанесла себе яд на запястья, что стало причиной ее смерти.

Напомним, двух британцев, Стерджесс и Роули, нашли в бессознательном состоянии в доме в городе Эймсбери, который располагается в 11 км от Солсбери. Полиция сообщила, что британцы, как и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

В марте бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

Напомним, двух британцев, Стерджесс и Роули, нашли в бессознательном состоянии в доме в городе Эймсбери, который располагается в 11 км от Солсбери. Полиция сообщила, что британцы, как и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

В марте бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.