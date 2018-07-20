США отказались от предложения Путина провести референдум на Донбассе

Соединенные Штаты Америки отказались от предложения о проведении референдума в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, которое 16 июля президенту США Дональду Трампу, по данным СМИ, высказал президент Владимир Путин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Гаррета Маркиса.

«Администрация не рассматривает поддержку референдума в восточной Украине, — передает агентство его слова. — Организовать так называемый «референдум» на неподконтрольной властям Украины территории было бы нелегитимно».

О том, что Путин рассказал Дональду Трампу об идее проведения референдума на Донбассе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных участников встречи Путина с российскими послами 19 июля. Как отмечает издание, Владимир Путин обещал не заявлять о предложении о референдуме публично, чтобы у Трампа было время на обдумывание.

Как сообщил неназванный «российский информированный источник» Интерфаксу, идея о референдуме не предполагала «крымского сценария», и речь может идти только об автономии Донбасса в составе Украины.