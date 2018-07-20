США отказались от предложения Путина провести референдум на Донбассе
Соединенные Штаты Америки отказались от предложения о проведении референдума в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, которое 16 июля президенту США Дональду Трампу, по данным СМИ, высказал президент Владимир Путин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Гаррета Маркиса.
«Администрация не рассматривает поддержку референдума в восточной Украине, — передает агентство его слова. — Организовать так называемый «референдум» на неподконтрольной властям Украины территории было бы нелегитимно».
О том, что Путин рассказал Дональду Трампу об идее проведения референдума на Донбассе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных участников встречи Путина с российскими послами 19 июля. Как отмечает издание, Владимир Путин обещал не заявлять о предложении о референдуме публично, чтобы у Трампа было время на обдумывание.
Как сообщил неназванный «российский информированный источник» Интерфаксу, идея о референдуме не предполагала «крымского сценария», и речь может идти только об автономии Донбасса в составе Украины.
О том, что Украина против идеи о проведении референдума, 20 июля заявил политический директор министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев. «Кремль отчаянно пытается легитимировать свое преступление — агрессию и оккупацию Крыма и Донбасса. Мы решительно отвергаем эту странную идею проведения референдумов на оккупированных территориях под дулом российского автомата! Абсолютно неприемлемо для Украины и наших партнеров!», — написал он в своем твиттере.
Ранее перед саммитом в Хельсинки 16 июля украинский дипломат, оставшийся анонимным, сообщил Reuters, что Украина получила от США заверения в том, что президент Дональд Трамп не предаст ее интересов на встрече с Владимиром Путиным.
В настоящий момент Украина предложила Донецкой и Луганской областям автономию в составе Украины и поддерживает размещение представителей международных миротворческих организаций на их территориях.