Власти Москвы согласовали митинг против пенсионной реформы на проспекте Сахарова

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга против повышения пенсионного возраста на проспекте Академика Сахарова 29 июля, сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент региональной безопасности Москвы. Это первый разрешенный митинг в центре города после Чемпионата мира-2018.

Митинг состоится 29 июля с 14:00 до 16:00. Заявку на проведение подавала Либертарианская партия, которая оценила ожидаемое число участников в 10 тысяч человек. При этом, как отмечают представители партии, Москва — единственный из 21 городов, в которых они подавали заявку.

Как говорится на сайте акции, в повестке мероприятия находится не только пенсионная реформа. «Митинг против пенсионной реформы и налогового грабежа» также анонсировал выступления против роста акцизов на бензин и «пакета Яровой».

Это первый согласованный митинг в центре города после вступления 25 мая в силу президентского указа № 202, который ввел ограничения на передвижения граждан и проведение публичных акций в городах, где проходили матчи. Действие указа заканчивается 25 июля.

Ранее по этой причине власти Москвы отказали партии «Яблоко» в проведении 33 митингов против пенсионной реформы — ее представители заявляли 11 разных мест в течение 3 дней.

По этой же причине столичная мэрия отказала в проведении митинга против пенсионной реформы в центре Москвы «Конфедерации труда России» и ряду других организаций.