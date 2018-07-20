СК Туапсе не стал возбуждать уголовное дело после смерти местного журналиста в отделении

Следственный комитет Туапсе отказал в возбуждении уголовного дела после смерти журналиста Сергея Рожкова в местном отделе полиции из-за отсутствия состава преступления, сообщает «Комитет против пыток», отмечая, что правозащитники начали собственное расследование.

Ночью с 5 на 6 апреля Рожкова доставили в отделение МВД по Туапсинскому району как подозреваемого по делу об изнасиловании соседки по даче. Его охрану поручили казаку местного казачьего общества. Около четырех часов утра, когда Рожкова выводили в туалет, ему стало плохо и он упал. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть.

Правозащитники ставят под сомнение судебно-медицинское заключение, согласно которому, Рожков погиб от сердечно-легочной недостаточности, а «кровоизлияния в затылочной области» и повреждения кожи и кровоподтеки «в лобной области слева над бровью» и на спинке носа» — результат падения с высоты собственного роста. Юрист «Комитета против пыток» Роман Веретенников утверждает, что, со слов родственников, у Рожкова не было жалоб на сердце и он вел активный образ жизни.

Ранее Сергей Рожков уже отбывал наказание в колонии — по делу о применении насилия в отношении представителя власти, однако правозащитный центр «Мемориал» признавал его политзаключенным, связывая возбуждение дела против журналиста с конфликтом с местной администрацией. Рожков активно освещал акцию протеста против объединения Туапсе и Туапсинского района, а также впоследствии доказал фальсификации на референдуме 2 декабря 2007 года, где принималось решение об объединении.