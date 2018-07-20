ФСБ: тарифы на услуги связи подорожают на 10% из-за «закона Яровой»

Затраты российских операторов связи на выполнение требований по хранению данных в рамках «закона Яровой» повлекут за собой рост тарифов на услуги связи до 10 процентов по всей стране. Таковы расчет Федеральной службы безопасности, которые были процитированы министерством цифрового развития, сообщает Reuters.

Так, десятипроцентный рост цен на тарифы поможет собрать с абонентов еще около 110 миллиардов рублей в год (суммарные доходы от мобильной связи и интернета в 2017 году составляли 1,1 триллион рублей, приводят Reuters данные министерства цифрового развития).

По словам опрошенных агентством экспертов, повышение на 10% не будет заметно россиянам, поскольку цены на услуги связи в России одни из самых низких в мире, но для того чтобы покрыть расходы на «закон Яровой» 10%-ного повышения мало — потребуется повышение тарифов в два раза.

Как ранее сообщал РБК, «закон Яровой» обходится операторам связи в десятки процентов от общих затрат. «Мегафон» оценил затраты на реализацию пакета Яровой в 35-40 миллиардов рублей, МТС сообщал о планируемых затратах в 60 миллиардов, а «Вымпелком» — в 45 миллиардов. Однако наибольшие проблемы закон создает мелким и средним операторам связи, некоторые из которых, по словам эксперта, уже объявили банкротство.

Ранее Reuters сообщало о том, что российские операторы вынуждены закупать иностранное оборудование для хранения в рамках «закона Яровой» телефонных переговоров и сообщений из-за нехватки российского оборудования. Это, как подчеркивало агентство, не соответствует распоряжению президента России Владимира Путина, после подписания закона в июле 2016 года поручившего создать собственную инфраструктуру для его исполнения.

Напомним, антитеррористические поправки (т.н. «закон Яровой»), подписанные президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года, вступили в силу 1 июля 2018 года. Пакет поправок обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров хранить звонки, письма, файлы, разговоры клиентов в течение шести месяцев.

Согласно рейтингу «Индекс готовности к сетевому обществу» (NRI) Всемирного экономического форума в Давосе, Россия делила первое место по доступности сотовой связи с Гонконгом — в 2014 году средняя стоимость минуты составляла $0,33. «Ведомости» объясняли это высокой конкуренцией операторов связи и ожидали повышения цен после вступления в силу «закона Яровой».