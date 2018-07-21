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Режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна уволили из-за шуток о педофилии и изнасиловании

Общество

 

Компания Walt Disney уволила режиссера и сценариста первых двух частей фильма «Стражи Галактики» Джеймса Ганна из-за его шуточных высказываний о педофилии и изнасиловании. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление председателя совета директоров компании Алана Хорна.

Причиной увольнения стали оскорбительные твиты, написанные Ганном в 2008-2011 годах, в которых он шутил о СПИДе, Холокосте, изнасилованиях и избиении детей.

«Оскорбительные заявления, обнаруженные в твиттере Джеймса, не имеют оправдания и противоречат ценностям нашей студии. Поэтому мы разорвали с ним наши деловые отношения», — говорится в заявлении.

Ганн заявил, что изменился с тех пор, когда были написаны провокационные твиты. Много лет назад он хотел провоцировать и привлекать внимание, но теперь он изменился и «стал другим человеком» с другими ценностями и убеждениями.

Съемки третьей части «Стражей Галактики» о приключениях космической команды из комиксов Marvel должны были начаться осенью в Атланте. Премьера фильма была запланирована на 2020 год. 

Теги:
nt, режиссеры
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