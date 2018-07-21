Режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна уволили из-за шуток о педофилии и изнасиловании

Компания Walt Disney уволила режиссера и сценариста первых двух частей фильма «Стражи Галактики» Джеймса Ганна из-за его шуточных высказываний о педофилии и изнасиловании. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление председателя совета директоров компании Алана Хорна.

James Gunn deleted over 10,000 tweets and even took down his personal blog after pedophile content was found on it.



The media is covering this up and trying to make it blow over. Don’t let them. pic.twitter.com/5UQT2YqOss — Mike Cernovich 🇺🇸 (@Cernovich) July 20, 2018

Причиной увольнения стали оскорбительные твиты, написанные Ганном в 2008-2011 годах, в которых он шутил о СПИДе, Холокосте, изнасилованиях и избиении детей.

«Оскорбительные заявления, обнаруженные в твиттере Джеймса, не имеют оправдания и противоречат ценностям нашей студии. Поэтому мы разорвали с ним наши деловые отношения», — говорится в заявлении.

Ганн заявил, что изменился с тех пор, когда были написаны провокационные твиты. Много лет назад он хотел провоцировать и привлекать внимание, но теперь он изменился и «стал другим человеком» с другими ценностями и убеждениями.

Съемки третьей части «Стражей Галактики» о приключениях космической команды из комиксов Marvel должны были начаться осенью в Атланте. Премьера фильма была запланирована на 2020 год.