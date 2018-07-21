Заместителем руководителя МХТ им. Чехова назначили Марину Андрейкину

Заместителем художественного руководителя Московского художественного театра им. Чехова станет Марина Андрейкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры России.

«Она будет выполнять функции помощника в административной сфере и, как ожидается, приступит к исполнению своих обязанностей в конце августа 2018 года»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

При этом в министерстве добавили, что планируемое назначение — «внутреннее дело и решение руководителя учреждения», который вправе без согласования изменить кандидатуру.

12 марта умер Олег Табаков, который руководил МХТ имени Чехова 18 лет. В апреле новым художественным руководителем стал режиссер Сергей Женовач, ранее возглавлявший «Студию театрального искусства».