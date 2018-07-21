Пентагон выделит Украине 200 млн долларов на военную оборону

В 2018 году США выделит Украине 200 миллионов долларов на военную технику, снаряжение и подготовку военнослужащих. Об этом говорится на сайте Пентагона

Уточняется, что выделенные средства пойдут на приобретение военной техники и оборудования, предназначенного для «проведения текущих программ боевой подготовки и оперативных потребностей».

Ранее стало известно, что США не поддержат предложение о референдуме в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, которое 16 июля президенту США Дональду Трампу, по данным СМИ, высказал президент Владимир Путин. В администрации президента считают, что проведение референдума было бы нелегитимным.

Согласно оборонному бюджету США на 2018 год, Пентагон потратит на военные цели около 700 миллиардов долларов, из которых 4,6 миллиарда долларов будет направлено на противодействие «российской агрессии».

В настоящий момент Украина предложила Донецкой и Луганской областям автономию в составе Украины и поддерживает размещение представителей международных миротворческих организаций на их территориях.​