Новая газета

Сенцов

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Пентагон выделит Украине 200 млн долларов на военную оборону

Политика

 

В 2018 году США выделит Украине 200 миллионов долларов на военную технику, снаряжение и подготовку военнослужащих. Об этом говорится на сайте Пентагона

Уточняется, что выделенные средства пойдут на приобретение военной техники и оборудования, предназначенного для «проведения текущих программ боевой подготовки и оперативных потребностей». 

Ранее стало известно, что США не поддержат предложение о референдуме в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, которое 16 июля президенту США Дональду Трампу, по данным СМИ, высказал президент Владимир Путин. В администрации президента считают, что проведение референдума было бы нелегитимным. 

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Согласно оборонному бюджету США на 2018 год, Пентагон потратит на военные цели около 700 миллиардов долларов, из которых 4,6 миллиарда долларов будет направлено на противодействие «российской агрессии».

В настоящий момент Украина предложила Донецкой и Луганской областям автономию в составе Украины и поддерживает размещение представителей международных миротворческих организаций на их территориях.​

Теги:
nt, сша, украина, россия, пентагон
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