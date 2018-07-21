Пентагон выделит Украине 200 млн долларов на военную оборону
В 2018 году США выделит Украине 200 миллионов долларов на военную технику, снаряжение и подготовку военнослужащих. Об этом говорится на сайте Пентагона
Уточняется, что выделенные средства пойдут на приобретение военной техники и оборудования, предназначенного для «проведения текущих программ боевой подготовки и оперативных потребностей».
Ранее стало известно, что США не поддержат предложение о референдуме в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, которое 16 июля президенту США Дональду Трампу, по данным СМИ, высказал президент Владимир Путин. В администрации президента считают, что проведение референдума было бы нелегитимным.
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Согласно оборонному бюджету США на 2018 год, Пентагон потратит на военные цели около 700 миллиардов долларов, из которых 4,6 миллиарда долларов будет направлено на противодействие «российской агрессии».
В настоящий момент Украина предложила Донецкой и Луганской областям автономию в составе Украины и поддерживает размещение представителей международных миротворческих организаций на их территориях.