Глава аналитического центра «Роскосмоса» ушел в отставку после обыска по делу о госизмене

Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон, в офисе которого 20 июля провели обыск по делу о госизмене, подал в отставку. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Сам Пайсон отказался комментировать это решение, сказав: «Не хочу говорить на эту тему».

Накануне «Коммерсант» сообщил об обысках ФСБ в кабинете Пайсона, а также в кабинетах сотрудников Центрально-научно-исследовательского института машиностроения (научный центр «Роскосмоса») по делу об утечке данных о гиперзвуковом оружии.

По данным издания, следственные действия проводились в рамках уголовного дела о госизмене (ст.275 УК РФ).

В «Роскосмосе» подчеркивали, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание оказывать максимальную поддержку следственным органам.