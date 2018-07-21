Под требованием расследовать пытки в ярославской ИК-1 за сутки подписались почти 50 тысяч человек

Почти 50 тысяч человек подписали петицию за проведение честного расследования пыток в ярославской исправительной колонии №1, которая появилась на сайте change.org после публикации видео избиения заключенного Евгения Макарова сотрудниками ФСИН.

Десятиминутная видеозапись, на которой распятого заключенного несколько сотрудников колонии по очереди бьют по голеням и пяткам резиновыми дубинками, набрала более 1,2 млн просмотров.

Ранее Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ). В данный момент СК устанавливает людей, причастных к преступлению.

Напомним, что 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Управление ФСИН начало процессуальную проверку.

Юристы из Фонда «Общественный вердикт», представляющие интересы Евгения Макарова, побывали в в ИК-1 после его избиения и взяли с него письменные объяснения, где тот подробно описал пережитое и назвал фамилии пытавших его сотрудников колонии. Адвокат написала жалобы во ФСИН, СК и прокуратуру. СК тогда взялся провести служебную проверку. Следователь опросил участников эпизода с избиением и даже отсмотрел записи с видеорегистраторов на сотрудниках ФСИН — и в итоге постановил, что повода возбуждать уголовное дело нет.

Об избиениях в ярославской колонии сообщается не в первый раз. В апреле 2017 года фонд «Общественный вердикт» рассказывал об избиении фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих. Адвокат организации Ирина Бирюкова отмечала, что он попал в ШИЗО за то, что якобы не лег спать после команды «отбой». Защита уточняла, что избиениям подвергались также Евгений Макаров и Руслан Вахапов.

Тогда Европейский суд по правам человека обязал Россию принять срочные меры в отношении избитых заключенных и присвоил делу статус приоритетного рассмотрения. Однако ярославский суд признал законным отказ в расследовании дела об избиении заключенных в ИК-1, несмотря на то, что следствие просматривало записи с переносных видеорегистраторов.