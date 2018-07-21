Мосгорсуд отказал Дмитрию Гудкову в иске к Московской избирательной комиссии

Московский государственный суд отказал в удовлетворении иска бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова к Московской избирательной комиссии — Гудков оспаривал отказ регистрировать его в качестве кандидата в мэры столицы. Об этом он сообщил в фейсбуке.

Гудков ранее писал, что ожидал подобного решения и не надеялся на поддержку московского суда. Но отказ суда первой инстанции, по его словам, «открывает дорогу в Конституционный суд, который с мэрией не связан».

«По решению КС муниципальный фильтр призван не допускать до выборов кандидатов, не пользующихся поддержкой. Поддержка в Москве у меня, очевидно, есть, больше, чем у всех нынешних «оппозиционных» кандидатов вместе взятых», — пишет политик.

Гудков ссылается на решение Конституционного суда 2012 года, в котором тот признал «муниципальный фильтр» не противоречащим Конституции. Согласно тексту документа, фильтры по подписям избирателей и муниципальных депутатов являются условиями, исключающими участие в выборах тех кандидатов, которые не имеют достаточной поддержки.

КС также указывал, что «муниципальный ценз» исходит из «из конкретных условий развития партийно-политических отношений в субъекте РФ». В своем заявлении, которое имеется в распоряжении «Новой газеты», Гудков отвечает на это и пишет, что «обжалуемые решения Московской городской избирательной комиссии не учитывают конкретных условий развития партийно-политических отношений в субъекте Российской Федерации».

Напомним, Гудков, выдвигавшийся на выборы мэра Москвы от партии «Гражданская инициатива» не смог преодолеть муниципальный фильтр для регистрации в качестве кандидата. Ему не хватило подписей из 47 районов Москвы. Он принес 116 подписей в свою поддержку, но многие были из одного района.

9 сентября пройдут выборы глав в 26 регионах, в том числе и в Москве. Фильтр по подписям прошли 4 кандидата: действующий мэр Сергей Собянин, член «Справедливой России» Илья Свиридов, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и представитель КПРФ Вадим Кумин.