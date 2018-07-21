Украина ратифицировала соглашение с Нидерландами о сотрудничестве в расследовании крушения MH17

Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по делу о крушении в 2014 году пассажирского самолета рейса MH17 «Малайзийских авиалиний», сообщается на его официальном сайте.

Документ был подписан 7 июля 2017 года в Таллине. Он определяет формат и порядок действий сторон в рамках расследования дела об авиакатастрофе, особенности передачи Украиной сведений этого уголовного производства, утверждает участие обвиняемых в обсуждениях дела в формате видеоконференции. Причем украинская сторона имеет право применять меры до того, как решение об исполнении наказания будет принято судом.

Ратификация соглашения, как говорится на официальном сайте Порошенко, поможет «эффективному уголовному преследованию и осуждению лиц, причастных к крушению самолета, в рамках судебной системы Нидерландов».

12 июля закон о ратификации этого соглашения, а также о выполнении соглашения приняла Верховная рада.

Напомним, Боинг-777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение 17 июля 2014 года над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту самолета были гражданами Нидерландов.

В мае Объединенная следственная группа (JIT) заключила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого летом 2014 года был сбит Боинг-777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», был доставлен в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. После заявления JIT власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в катастрофе малайзийского Боинга. В российском министерстве обороны России заявили, что ракета комплекса «Бук», сбившая в 2014 году Боинг-777, не принадлежит российской армии.