Reuters: американские нефтегазовые компании лоббируют отказ от ужесточения санкций против России

Ряд нефтяных и газовых компаний США обратились в Конгресс с просьбой не вводить более жесткие санкции против России, которые могли бы отразиться на их бизнесе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в парламенте.

Агентство не раскрыло, какие именно компании обратились с просьбой в Конгресс, но уточнило, что беспокойство по поводу документа выразила Российско-американская торговая палата. Членами этой некоммерческой организации со штаб-квартирой в городе Хьюстон в частности являются Shell, Exxon Mobil и Chevron.

Exxon Mobil, как отмечает Reuters, ранее подвергала критике санкции против России: по их мнению, они несправедливо наказывают компании из США, в то время как их зарубежным конкурентам разрешено работать с Россией — в частности Royal Dutch и BP.

Новые возможные санкции США против России разрабатываются в рамках законопроекта о защите американских выборов от угрозы вмешательства (The Defending Elections from Threats by Establishing Redlines, DETER Act — «защита выборов от угроз путем установки систематических ограничений»). О подготовке санкций в отношении стран, которые попытаются оказать влияние на американские выборы, в январе сообщал CNN.

Согласно тексту документа, если вмешательство страны в выборы будет доказано, США в течение 10 дней введут санкции в области финансового, энергетического, оборонного и горнодобывающего секторов страны, а также запретят въезд в страну высокопоставленным чиновникам и заблокируют их активы и счета на территории США.

Один из авторов законопроекта Крис ван Холлен сообщил Reuters, что с ним лоббисты нефтяных компаний напрямую не связывались, и подчеркнул, что законопроект должен быть достаточно жестким, чтобы препятствовать планам Москвы вмешиваться в выборы.

В марте стало известно, что ExxonMobil из-за санкций в 2018 году намерена начать процедуру выхода из совместных проектов с «Роснефтью» в сфере поисков месторождений нефти. Однако в конце мая вице-президент компании заявил, что она продолжит инвестировать в программы, которые введенные ограничения не затронули. Ранее Reuters сообщали, что она расширяет свой совместный с «Роснефтью» проект производства сжиженного природного газа объемом 15 миллиардов долларов на Дальнем Востоке.