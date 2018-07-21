Арестованных в Петербурге фигурантов «пензенского дела» увезли из местных СИЗО

Троих обвиняемых по делу о «террористическом сообществе «Сеть», арестованных в Петербурге, вывезли из местных СИЗО. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на членов ОНК Петербурга.

Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова этапировали из СИЗО №6 в Ленинградской области. Как 20 июля сообщили члены ОНК «Медиазоне», Игоря Шишкина, находившегося в СИЗО №3 в Петербурге, также увезли. Все трое были задержаны в Петербурге в январе 2018 года.

Однако сотрудники СИЗО не рассказали членам общественной наблюдательной комиссии, куда именно увезли троих подозреваемых. 16 июля жена Виктора Филинкова сообщила «ОВД-инфо», что ее мужа и Юлия Бояршинова собираются этапировать в СИЗО Пензы для проведения следственных действий.

В начале июля члены ОНК Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская обнаружили фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева в изоляторе временного содержания (ИВС) управления министерства внутренних дел (УМВД) по Петербургу и Ленинградской области. 7 июля его отправили в Александровскую больницу, после чего вернули в пензенское СИЗО.

Напомним, по «пензенскому делу» в Санкт- Петербурге и Пензе проходят 11 человек. По версии следствия, сообщество «Сеть» готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела рассказывали, что их пытали электротоком и требовали дать признательные показания.

В октябре 2017 года в Пензе по делу «Сети» арестовали пятерых человек — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Егора Зорина, Василия Куксова и Андрея Чернова. Из Петербурга также доставили Армана Сагынбаева. В конце января в Петербурге были задержаны Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов (последнему обвинение в участии в террористическом сообществе «Сеть» по ч.2 ст.205.4 УК предъявили в апреле). В июле в Пензе были арестованы еще два фигуранта — Михаил Кульков и Максим Иванкин.