Защитники ЦСКА братья Березуцкие объявили о завершении футбольной карьеры

Футболисты ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры, сообщается на сайте клуба.

«Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — всё это навсегда останется с нами», — рассказали футболисты в обращении к фанатам.

«(Сергей) Игнашевич и братья Березуцкие все эти годы создавали положительный фон в ЦСКА. Алексей и Василий - умелые бойцы, они держали командный настрой в клубе. Сейчас армейцам надо создавать новую оборону, остался один (голкипер) Игорь Акинфеев, который её держит», — рассказал РИА бывший тренер клуба Александр Тарханов.

О завершении карьеры 8 июля также объявил защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич. «Этот чемпионат мира для меня последний. Это был последний турнир и последний матч в моей футбольной карьере», — рассказал он после матча Россия-Хорватия в рамках Чемпионата мира по футболу — 2018.

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Братья Березуцкие подписали контракт с ЦСКА, когда им было по 19 лет, они играли в одном клубе на протяжении 16 лет в качестве защитников. В составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы — 2008. С осени 2016 г. они перестали играть за сборную России.