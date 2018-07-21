ТАСС: база судов Москвы перестанет отображать фамилии фигурантов дел о шпионаже и госизмене

Информационная база судов Москвы теперь не будет отображать фамилии фигурантов уголовных дел о госизмене и шпионаже. Это связано с маркировкой дел по этим статьям грифом «совершенно секретно», сообщает ТАСС.

«На сайтах столичных судов теперь будут отсутствовать фамилии обвиняемых или подозреваемых, которым инкриминируется статья «Госизмена» или «Шпионаж» (ст. 275 и ст. 276 УК РФ соответственно). Так теперь предусмотрено программой», - рассказал собеседник агентства.

На данный момент фамилии обвиняемых и подозреваемых перестали публиковаться на сайтах нескольких судов — в частности на сайте Лефортовского суда Москвы. Ранее там рассматривалось заключение под стражу главы Балтийского центра диалога культур Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене (ст. 275 УК), однако в карточке дела на сайте фамилия была скрыта.

В июне по подозрению в шпионаже была арестована топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан, которая, по версии следствия, сотрудничала с молдавской разведкой и передала им документ, содержащий гостайну — в том числе информацию о переговорах по схемам поставок электроэнергии в районы непризнанных ЛНР и ДНР