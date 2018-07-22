Член ОНК обнаружил обвиняемого в госизмене ученого из предприятия «Роскосмоса» в СИЗО «Лефортово»

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев во время посещения СИЗО «Лефортово» обнаружил там обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК) 74-летнего Владимира Кудрявцева. Об этом он сообщилв своем блоге. Его полный тезка (В.В. Кудрявцев) значится сотрудником ФГУП ЦНИИмаш — предприятии «Роскосмоса», на котором 20 июля проходили обыски.

Член ОНК отмечает, что Кудрявцева доставили 21 июля — по сообщениям СМИ, в этот день сотрудники правоохранительных органов вывели из здания предприятия нескольких человек.

Как сообщил Еникеев «Медиазоне», сотрудники СИЗО прервали их общение после того, как он стал подробнее распрашивать задержанного о его деятельности. Издание уточняет, что в базе Лефортовского районного суда фамилия Кудрявцева отсутствует, и связывает это с новостью о том, что сайты судов больше не будут отображать фамилии фигурантов дел о госизмене и шпионаже из-за грифа «совершенно секретно» на материалах.

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20 июля «Коммерсант» сообщил об обысках ФСБ в кабинете Пайсона, а также в кабинетах сотрудников Центрально-научно-исследовательского института машиностроения (научный центр «Роскосмоса») по делу об утечке данных о гиперзвуковом оружии. По данным издания, следственные действия проводились в рамках уголовного дела о госизмене (ст.275 УК РФ).

На следующий день, 21 июля, стало известно о том, что глава аналитического центра «Роскосмоса» (Объединенной ракетно-космической корпорации, ОРКК) после обысков ушел в отставку.