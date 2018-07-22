Иордан принял эвакуированных добровольцев «Белых касок»

800 человек, включая активистов организации «Белые каски», были доставлены в Иорданию из юго-запада Сирии, сообщает Reuters. Агентство уточняет, что в эвакуации добровольцев принимали участие израильские военные.

По словам представителя израильских войск, за ночь им удалось завершить «операцию по спасению членов сирийской гражданской организации и их семей… в связи с прямой угрозой их жизни».

Как отмечает пресс-секретарь министерства иностранных дел Иордании, королевство согласилось на просьбу временно разместить около 800 правозащитников из Сирии — впоследствии их расселят в европейских странах.

Напомним, в середине июля CNN сообщили о том, что США, Великобритания, Франция и Канада планируют эвакуацию более тысячи добровольцев организации «Белые каски», связанной с оппозицией, и членов их семей. Беспокойства о судьбе организации нарастают с увеличением территорий, подконтрольных президенту страны Башару Асаду.

По данным одних источников издания, сирийских волонтеров переселят в Великобританию и Канаду, по данным других, Германия также готова принять часть добровольцев.