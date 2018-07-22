Парламент Евросоюза заморозил дотации партии Марин Ле Пен

Парламент Евросоюза заморозил дотации членам партии «Национальное объединение» (ранее — «Национальный фронт») из-за обвинений в расхищении средств, сообщает Journal du dimanche.

Как уточняет издание, замороженные гранты предназначались членам от «Национального объединения» для финансирования своей деятельности и набора помощников.

В начале июля французский суд по той же причине постановил удержать 2 миллиона евро государственных дотаций партии. Поскольку суд заблокировал около половины годовых дотаций (всего 4,5 миллионов евро), Марин Ле Пен предположила скорую ликвидацию партии.

Напомним, Суд Европейского союза в марте 2018 года признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента на фиктивное трудоустройство своих помощников и обязал вернуть 320 тысяч евро.

Расследование о создании фиктивных рабочих мест за счет средств Евросоюза коснулось 17 представителей партии Ле Пен «Национальный фронт», которые были или остаются евродепутатами. Работа, которую выполняли помощники, никак не относилась к Европарламенту. Как выяснило следствие, с 2012 по 2017 годы они таким образом трудоустроили более сорока человек, чем нанесли убытков Евросоюзу на сумму более 7 миллионов евро.

Марин Ле Пен была депутатом Европейского парламента в 2009-2017 годах. В мае прошлого года она проиграла во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэлю Макрону, в настоящее время является депутатом французского Национального собрания.