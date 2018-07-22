Минобороны рассказало об атаках беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим

Беспилотники приближались к авиабазе Хмеймим в Сирии 21 и 22 июля, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя авиабазы. Ранее агентство писало о беспилотнике, обнаруженном в ночь на 21 июля.

Последняя атака произошла утром 22 июля 2018 года — неизвестный беспилотник приближался к авиабазе Хмеймим с северо-западного направления. Вечером 21 июля российские ПВО также обнаружили и сбили один беспилотный аппарат.

В ночь на 21 июля был сбит еще один беспилотник. По словам российских военных, его запустили боевики с подконтрольной им территории на севере провинции Латакия.

По словам источников «Интерфакса», при атаках на авиабазе никто не пострадал и ущерба инфраструктуре причинено не было.

Ранее, как сообщало минобороны, в ночь на 1 января 2018 года авиабазу Хмеймим атаковали 8 беспилотников, начиненных бомбами. В результате атаки погибли двое российских военнослужащих, также было повреждено несколько самолетов и вертолетов.