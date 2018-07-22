Кубанскую активистку Дарью Полюдову задержали в Москве за пикет против пенсионной реформы

В центре Москвы рядом с метро «Площадь Революции» полицейские задержали активистов Дарью Полюдову и Кирилла Котова — они стояли в одиночных пикетах с плакатами против пенсионной реформы и повышения НДС. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», активисты также подтвердили информацию в группе мероприятия в соцсетях.

На видеозаписи акции, опубликованной в фейсбуке, видно, что Полюдова держит плакат с надписью «Нет повышению пенсионного возраста и НДС: 22 июля акция протеста». Задержанных доставили в отделение полиции «Китай-город».

Ранее мэрия Москвы впервые после начала ЧМ-2018 согласовала акцию против пенсионной реформы в центре города — она заявлена на 29 июля и пройдет на проспекте Сахарова.

18 июля, в день накануне принятия Госдумой законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении, в нескольких городах России состоялись митинги против реформы. На несогласованной акции в Петербурге были задержаны более 10 человек.

Напомним, в октябре 2017 года краснодарская активистка Дарья Полюдова вышла на свободу после почти двух лет в колонии-поселении по делу о призывах к сепаратизму и экстремизму.

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Уголовное дело против Полюдовой было возбуждено в августе 2014 года, после того, как она организовала «Марш за федерализацию Кубани». Поводом для уголовного преследования стали также выступления Полюдовой против войны с Украиной, в частности, опубликованное в соцсетях обращение к Украине и международному сообществу от лица этнических украинцев о гонениях на Кубани.