Reuters: Мария Бутина посещала встречи с замглавы ФРС и замминистра финансов США

Арестованная за связи с российскими спецслужбами Мария Бутина в 2015 году имела контакты на более высоком уровне, чем это указано в предъявленном ей обвинении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников из министерства финансов и федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно источникам агентства, она посещала встречи, на которых присутствовали Стэнли Фишер (на тот момент вице-председатель ФРС) и Нэтан Шитс (заместитель министра финансов по международным отношениям).

Как пишет Reuters, в 2015 году Бутина посещала США вместе с зампредом Центробанка России Александром Торшиным. Оба приняли участие в нескольких встречах с Фишером и Шитсом, на которых обсуждались экономические отношения между Россией и США при администрации президента Барака Обамы.

Встречи были организованы Центром национальных интересов — неправительственной политологической организацией, которая, как отмечает Reuters, «часто представляет про-российские взгляды».

О встречах говорится в отчетах Центра о деятельности в 2013-2015 годах, связанной с Россией, которые оказались в распоряжении агентства. В документах встречи описываются как « помощь в сведении высокопоставленных лиц из финансовых институтов Соединенных Штатов и России ».

Напомним, Россиянку арестовали 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, до этого ей также вменялся сговор с целью работы инагентом без регистрации. Максимальное наказание по обеим статьям — 15 лет лишения свободы.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени своего «российского чиновника», предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями. Обо всем она в отчетах по электронной почте и личных сообщениях в Твиттере докладывала «российскому чиновнику». Бутину называли «специальной помощницей» заместителя председателя Центробанка Александра Торшина, который в апреле оказался под американскими санкциями.