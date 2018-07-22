Сирия установила дипломатические отношения с Южной Осетией

Cирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений, об этом сообщает РБК со ссылкой на сирийское агентство SANA. Соответствующая информация также появилась на сайте министерства иностранных дел Южной Осетии.

Соглашение, как пишет сирийское агентство, «подчеркивает заинтересованность двух стран в активизации двусторонних отношений». Также ожидается подписание еще ряда двусторонних соглашений.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что признание Южной Осетии — «глубоко продуманный» шаг властей Сирии и что Дамаск в дальнейшем планирует развивать с республикой отношения «на принципах взаимного уважения и равноправия».

В конце мая Сирия договорилась об установлении дипломатических отношений и открытии посольств с Южной Осетией и еще одной частично признанной республикой — Абхазией. После этого Грузия порвала с ней дипотношения.

Напомним, Южная Осетия заявила о своем суверенитете в начале 1990-х годов. В июне 1992 года после окончания Южноосетинской войны Россия и Грузия подписали Сочинское соглашение, согласно которому были созданы Смешанные силы по поддержанию мира в Южной Осетии.

Грузия называет эти территории оккупированными, в мае 2018 года госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «вывести войска» из Южной Осетии, которую США также считают грузинской территорией (с 2009 года в поселке Джава находится российская военная база).

кто на данный момент признал абхазию и южную осетию

→ Сирия

→ Россия

→ Венесуэла

→ Никарагуа

→ Науру