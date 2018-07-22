Global Slavery Index: в современном рабстве на территории России находятся 800 тысяч человек

В России в современном рабстве находятся 794 тысячи человек, говорится в рейтинге Global Slavery Index за 2018 год. Авторами рейтинга является Walk Free Foundation австралийского филантропа Эндрю Форреста.

Под современным рабством авторы рейтинга понимают торговлю людьми, принудительный труд, долговую кабалу, брак по принуждению и любые другие взаимоотношения, нарушающие фундаментальный принцип равенства и всеобщего права на свободу и достоинство.

Хотя по распространению рабства (соотношение рабов и свободных граждан) Россия заняла 64 место, по количественному показателю, общему числу рабов на территории страны, она вошла в первую десятку стран.

В 10 странах с самым большим числом рабов , согласно рейтингу, проживают 60% от общего количества рабов в мире (помимо России, к таким странам относятся Индия, Китай, Пакистан, Северная Корея, Нигерия, Ирак, Индонезия, Конго и Филиппины).

Всего в мире в современном рабстве находятся 40,3 миллиона человек, по сравнению с докладом 2016 года, число рабов в мире сократилось на пять миллионов человек. В Индии на 1,3 миллиарда населения приходятся 8 миллионов рабов, в Северной Корее рабом является каждый десятый человек (население около 25 миллионов человек).

В конце июня правительство США опубликовало ежегодный рейтинг о торговле людьми в 187 странах. Россия была в конце списка по противодействию принудительному труду и секс-торговле. «Правительство России не соответствует минимальным стандартам по противодействию рабству и даже не прикладывает усилий к изменениям», — говорилось в тексте доклада (стр. 362 документа).