После пересчета сроков по закону «день за полтора» на свободу выйдут 14 тысяч заключенных

Закон об изменении учета срока содержания под стражей до приговора коснется около 100 из 488 тысяч заключенных, сразу после пересчета на свободу выйдут 14 тысяч человек. Об этом в разговоре с «Московским комсомольцем» заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

«В отношении всех осужденных, подпадающих под действие федерального закона, приговоры будут пересмотрены. Если человек сам не пишет ходатайство в суд (отказывается по какой-то причине), то это все равно сделаем мы. Администрация исправительного учреждения обязательно подготовит необходимые материалы и отправит их Фемиде», — приводит «МК» слова Максименко.

Сроки заключеным в воспитательных колониях и колониях-поселениях будут пересчитаны за 3 месяца после вступления закона в силу, всем остальным — за полгода.

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении учета срока содержания под стражей до приговора 3 июля. Госдума приняла его 21 июня, хотя внесен он был и вовсе в 2008 году. Одним из его авторов была Татьяна Москалькова, которая сейчас занимает пост уполномоченного по правам человека при президенте.

Согласно тексту поправок в ст. 72 УК, один день содержания под стражей до вступления приговора в силу будет засчитываться следующим образом. При отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях строгого и особо режима — за один день. При отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня. При отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

Поправки не касаются осужденных за совершение особо тяжких преступлений — преступлений, связанных с оборотом наркотиков, с посягательством на конституционный строй страны, с террористической деятельностью, а также при особо опасном рецидиве. Помимо этого, они не коснутся осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы сроком на 25 лет.