Глава Серпуховского района Подмосковья Шестун рассказал об условиях в СИЗО «Лефортово»

Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун пожаловался на условия содержания в СИЗО «Лефортово», куда его перевели из СИЗО-5, в письме к журналистке «Дождя» Когершын Сагиевой, являющейся членом общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

«СИЗО-2 «Лефортово» устроено так, чтобы унизить заключенных, сломать их и подавить волю, — пишет Шестун. — Полагаю, что руководство ФСИН и других силовых ведомств мстят мне за активную гражданскую позицию».

Он также сообщил, что к нему второй день не может попасть адвокат, а к некоторые арестованные «не могут дождаться защитников неделями».

Помимо этого, он пожаловался на условия в камерах: «Мне не дают мои теплые вещи, нарушая закон, я замерз, но мне запретили даже накрываться одеялом. Меня сегодня не пустили в баню из-за того, что мой сосед после операции не смог пойти. А условие — вдвоем или никто».

Напомним, 13 июня в доме Шестуна прошли обыски. Затем его задержали, а после заключили под стражу по решению Басманного суда. Ему вменяют статью о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Дело связано с незаконным выделением четырех земельных участков в деревне Борисово в 2008 году.

Несмотря на арест, Шестун намерен баллотироваться на пост главы Серпуховского муниципального района 9 сентября. В начале июля глава центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о недопустимости каких-либо препятствий со стороны руководства СИЗО для его выдвижения.

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Шестун считает дело против себя полностью сфабрикованным, среди заказчиков он называет губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ генерала Ивана Ткачева.