WP: Мария Бутина получала материальную поддержку от миллиардера Константина Николаева

Арестованная по подозрению в связи с российскими спецслужбами Мария Бутина получала финансовую поддержку от совладельца и гендиректора группы «Н-Транс» Константина Николаева. Об этом, как пишет The Washington Post, она в апреле сообщала комитету по разведке Сената США.

По словам Бутиной, Николаев финансировал группу «Право на оружие», преседателем которой она выступала. Пресс-секретарь Николаева подтвердил, что предприниматель имел контакты с Бутиной в 2012–2014 годах, когда она запускала организацию, но не стал отвечать на вопрос о материальной поддержке.

Издание отмечает, что у миллиардера есть инвестиции в энергетические и технологические компании США — он входит в совет директоров техасской энергетической компании American Ethane и инвестирует в стартапы в Кремниевой долине.

Ранее долю в American Ethane СМИ также нашли у экс-главы администрации президента России Александра Волошина. Именно Николаев одолжил Волошину деньги для инвестиций в компанию. Как отмечала газета The Guardian, Волошин остается влиятельным человеком в России и имеет хорошие контакты в США.

Напомним, Россиянку арестовали 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, до этого ей также вменялся сговор с целью работы инагентом без регистрации. Максимальное наказание по обеим статьям — 15 лет лишения свободы.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени своего «российского чиновника», предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями. Обо всем она в отчетах по электронной почте и личных сообщениях в Твиттере докладывала «российскому чиновнику». Бутину называли «специальной помощницей» заместителя председателя Центробанка Александра Торшина, который в апреле оказался под американскими санкциями.